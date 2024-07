Zeugen gesucht Betrunkener Geisterfahrer auf der A60

Mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der A60 sind am frühen Mittwochmorgen, 31. Juli, gegen 4.43 Uhr bei den Polizeiinspektionen in Bitburg und Prüm eingegangen. Laut Pressemitteilung war der Geisterfahrer mit einem PKW VW Polo mit französischem Kennzeichen auf der A 60 ab der Anschlusstelle Bitburg in Richtung Prüm auf der falschen Fahrbahn unterwegs.