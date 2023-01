Ein Fahrer im Krankenhaus : Schwerer Unfall auf der A 60 zwischen PKW und Sattelschlepper

Bergweiler Auf der A 60 ist es am Morgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrer wurde schwer verletzt in seinem Wagen eingeklemmt. Das war passiert.

Zu einem schweren Unfall ist es am Morgen gegen 6.25 Uhr auf der A 60 gekommen. Ein PKW war aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden mit Fichtenholz beladenen Sattelschlepper aufgefahren. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Rastplatz Fintenkapelle und der Anschlussstelle Landscheit in Fahrtrichtung Belgien. Der Fahrer des PKW, ein 23-jähriger Mann, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 41- jährige Lastkraftwagenfahrer blieb unverletzt. Am PKW und am Auflieger des Sattelschleppers entstand erheblicher Sachschaden.