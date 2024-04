Auf der A60 und bei Morbach Immer wieder überladen: Polizei zieht Holztransporte aus dem Verkehr

Am Montagnachmittag stoppten die Beamten an der A 60 bei Wittlich dann wieder einmal einen mit Fichtenholz völlig überladenen Langholztransport auf dem Weg von Piesport nach Stadtkyll zum Sägewerk. Die Waage zeigte ein Gesamtgewicht von über 52,5 Tonnen an. Des Weiteren stellten die Beamten auch bei diesem Fahrer einige Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Die Weiterfahrt wurde erst wieder gestattet, nachdem der Fahrer fast die Hälfte der Fichtenstämme abgeladen hatte. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen der Überladung. Wegen der Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten wird ein entsprechender Bericht an die zuständige Gewerbeaufsicht gefertigt. Gegen das Unternehmen wurde ein Verfahren eingeleitet, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann.