Gefahr von hinten Transporter räumt auf der A 60 ein Auto ab – mit 2,8 Promille am Steuer

Ein betrunkener Fahrer hat sich und andere auf der A60 in große Gefahr gebracht. Am Montag, den 6. Mai, verursachte der Mann gegen 15.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Bitburg einen Verkehrsunfall. Er saß am Steuer eines Transporters und fuhr auf dem rechten Fahrstreifen nahezu ungebremst auf ein vorausfahrendes Auto auf, berichtet die Polizei.