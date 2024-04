Familie betroffen Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf der A 60

Da die Meldung zu einem Unfall mit zahlreichen Verletzten einging, wurde ein Großaufgebot an Rettungsfahrzeugen zur Unfallstelle geschickt. Glücklicherweise wurde niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt und die Unfallbeteiligten konnten ohne schweres Gerät aus den Autos befreit werden. Alle fünf wurden von Notärzten gesichtet und in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden.