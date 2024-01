Mit Fotos von der Bergung LKW mit 30.000 Litern Wein auf der A1 umgekippt – Bergung behinderte massiv den Verkehr

Update | Trier · Am Montag ist ein LKW auf der A1 zwischen Mehring und Moseltal in der AS Longuich zur A602 Trier umgestürzt. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Stelle blieb bis zum Abend gesperrt.

22.01.2024 , 20:32 Uhr

27 Bilder Hatte 30.000 Liter Wein geladen: LKW-Unfall auf der A1 27 Bilder Foto: TV/Florian Blaes

Von Florian Blaes