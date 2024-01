Mit Fotos von der Bergung Hatte 30.000 Liter Wein geladen: LKW auf der A1 umgekippt – Kilometerlange Staus

Die Polizei und „die Autobahn“ sperrten die Anschlussstelle, sodass es zu einem kilometerlangen Rückstau auf der A1 zur Umleitungsstrecke an der AS Schweich gab. Zeitweise staute sich der Berufsverkehr 8 Kilometer zurück. Aufgrund des umgekippten Tankaufliegers bleibt die Überleitung von der A1 aus Richtung Saarbrücken kommend auf die A602 in Richtung Trier am Autobahndreieck Moseltal voraussichtlich bis Montagnachmittag/-abend gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.