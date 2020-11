Unbekannte soll Stein auf die A1 geworfen haben : Polizei sucht Steinewerfer

Foto: Linden Fritz-Peter

(red) Ein Steinewerfer soll am Donnerstag, 12. November, gegen 14 Uhr in der Nähe der Raststätte Eifel-West von einer Überführung einen Stein auf die A 1 geworfen haben. Dabei sei laut Polizei ein Auto an der Motorhaube beschädigt worden.