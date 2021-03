Blaulicht : Mit 1,8 Promille: Saarländer fährt in falscher Richtung auf einspurige Baustelle bei Hasborn

Mit 1,8 Promille: Saarländer fährt in falscher Richtung auf einspurige Baustelle bei Hasborn

Hasborn Weil er eine einspurige Baustelle falsch herum befuhr, musste ein 39-Jähriger bei Hasborn rückwärts aus dieser wieder herausfahren. Bei der Fahndung stellte sich heraus: Der Mann war betrunken.

Am Samstag, 13. März, wurde der Polizeiautobahnstation Schweich um 01:25 Uhr ein Falschfahrer auf der A1, zwischen den Anschlussstellen Manderscheid und Hasborn kurz vor der Raststätte Eifel Ost, gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Das Fahrzeug befuhr, entgegen der Fahrtrichtung, die Richtungsfahrbahn Koblenz bis in einen einspurigen Baustellenbereich bei der Ausfahrt Hasborn. Dort war der Falschfahrer aufgrund eines – in korrekter Fahrtrichtung fahrenden – Lastkraftwagens gezwungen anzuhalten. Der PKW verließ daraufhin die Baustelle im Rückwärtsgang, wendete und setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort.