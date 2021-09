Strecke zeitweise gesperrt : Corsa-Fahrer überschlägt sich – Schwerer Unfall auf der A1 bei Hetzerath

Hetzerath Ein Autofahrer hat sich mit seinem Opel Corsa auf der Autobahn bei Hetzerath überschlagen. Auf dem Teilstück befindet sich aktuell eine Baustelle – was es den Einsatzkräften erschwerte, an den Unfallort zu gelangen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend, gegen 18.25 Uhr, auf der A1 von Salmtal in Richtung Föhren in Höhe des Parkplatzes Hetzerath. Der Fahrer sei vermutlich unter Alkohol gefahren, sagte unserer Zeitung ein Polizeibeamter der Autobahnpolizei, als er sich den total zerstörten Opel Corsa ansah.