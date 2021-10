Vandalismus : Blitzeranhänger bei Föhren mit Farbe beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Föhren Wer hat den Blitzeranhänger bei Föhren auf der A1 mit Farbe beschmiert? Das fragt die Polizei, die nach Zeugen sucht. Wann das passiert ist und ob der Blitzer noch funktioniert:

Das der Blitzeranhänger stark beschädigt ist, hat die Plizei am heutigen Morgen gegen 3.46 Uhr festgestellt. Der sogenannte "Enforcement Trailer" steht auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Trier an der Anschlussstelle Föhren. Unbekannte haben den Trailer mit silberner Farbe besprüht.