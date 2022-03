Unfall : LKW-Fahrer kracht auf der A1 in Leitplanke und Baustellenbegrenzung - und fährt einfach weiter

LKW-Fahrer kracht auf der A1 in Leitplanke und Baustellenbegrenzung - und fährt einfach weiter

Hetzerath Dieser LKW-Fahrer war eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Das zeigte sich spätestens als die Polizei seinen vom Unfall beschädigten Sattelzug anhalten konnte.

Am Mittwoch, den 16. März, wurde gegen 13.00 Uhr der Polizeiautobahnstation Schweich ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden im Baustellenbereich der A1 zwischen Salmtal und Schweich in Höhe des Parkplatzes Hetzerath gemeldet. Nach Zeugenangaben kam ein 40-Tonner-Sattelzug aus Osteuropa auf dem verengten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Trier nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort wurden auf einer Länge von etwa 100 Metern die Schutzplanken beschädigt, bevor es dem Fahrer gelang, den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Dann fuhr er jedoch mit weiterhin unverminderter Geschwindigkeit nach links über beide Fahrstreifen hinweg und beschädigte auch noch die dort installierte Baustellenbegrenzung.