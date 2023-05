Mehr als 75 Hilfskräfte im Einsatz Schwerer Unfall: Falschfahrer rast auf der A1 bei Manderscheid in mehrere Autos (Fotos/Video)

Update | Manderscheid · Ein Falschfahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der A1 bei Manderscheid in Richtung Trier für einen schweren Unfall mit mehreren Beteiligten gesorgt. Die A1 blieb in beiden Richtungen mehr als 4 Stunden voll gesperrt. Alle Infos zu dem Crash.

05.05.2023, 06:35 Uhr

Von Siko Agentur und TV REDAKTION