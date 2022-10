Autobahn gesperrt : Nach Unfall in Baustelle: Massiver Stau auf der A1 bei Mehring

Nach Unfall in Baustelle: Massiver Stau auf der A1 bei Mehring

Mehring Wegen eines Unfalls ist die A1 zwischen Mehring und der Raststätte Hochwald-West aktuell in Richtung Saarbrücken gesperrt. In der Baustelle sind mehrere Wagen zusammengestoßen.

Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt, ebenso ob oder wie viele Personen verletzt sind. Durch die eingeschränkte Verkehrsführung in der Baustelle ist Fahrbahn von Trier in Richtung Saarbrücken komplett gesperrt. Die Unfallstelle ist ab dem Moseltaldreieck am besten über die B52 Richtung Hermeskeil zu umfahren.