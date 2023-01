Unfall : Auto überschlägt sich auf der A1 bei Reinsfeld (Fotos)

Foto: Agentur SIKO 5 Bilder Unfall auf der A1 – Auto überschlägt sich

Reinsfeld Unweit der Raststätte Hochwald auf der A1 war ein Auto am Sonntag offenbar alleine in einen Unfall verwickelt. Das Fahrzeug blieb an der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen, 15. Januar, gegen 10.40 Uhr auf der A1 zwischen Trier und Saarbrücken. Der Unfall ereignete sich rund 2 Kilometer vor der Raststätte Hochwald entfernt. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, krachte rechts in die Böschung und überschlug sich dabei, bis er letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer, der allein im Auto saß, zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.