Verkehrsunfall : A1 Richtung Saarbrücken gesperrt: Holztransporter am Kreuz Wittlich kippt um und verliert Baumstämme

Foto: TV/Christian Moeris

Autobahnkreuz Wittlich In der Auffahrt von der A60 auf die A1 ist ein Langholztransporter umgekippt und hat seine Ladung verloren. Mehrere Baumstämme fielen auf die Straße. Derzeit ist die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken gesperrt. Es kommt es in dem Bereich zu großen Verkehrsbehinderungen.

Um 07.45 Uhr fuhr der Langholztransporter von der A 60 kommend am Autobahnkreuz Wittlich auf die A 1 in Richtung Saarbrücken. Im Anschlussbereich kippte der Nachläufer des Gespanns um und mehrere der geladenen Baumstämme fielen auf die Straße und verteilten sich über die gesamte Richtungsfahrbahn Saarbrücken.

Derzeit ist diese komplett wegen der Bergung des Fahrzeugs und des Langholzes gesperrt. Es kommt dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen am gesamten Bereich des Autobahnkreuzes.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Zugmaschine selbst blieb auf den Rädern stehen. Andere Fahrzeuge kollidierten nach bisherigem Stand nicht mit den herunterfallenden Holzstämmen.

Foto: TV/Christian Moeris