Großeinsatz : Update: Massenunfall auf der A1 bei Salmtal - Acht Verletzte, darunter vier Kinder - Zwei Stunden Sperrung (Fotos/Video)

Update Salmtal Der schwere Massenunfall hat sich kurz vor 20 Uhr auf der A1 nahe Salmtal ereignet. Ein Fahrer stand unter starkem Alkoholeinfluss. Unter den Verletzten sind vier Erwachsene und vier Kinder. Was dort genau passiert ist.

Laut Feuerwehr waren es sieben Fahrzeuge mit insgesamt elf Menschen, die am Sonntag, 30.01.2022 gegen 19.50 Uhr, auf der A1, gegeneinander krachten und so die Autobahn an der Unfallstelle lahm legten. Der Unfall ereignete sich unmittelbar vor der Anschlussstelle Salmtal in Fahrtrichtung Koblenz. Dazu meldet die Feuerwehr noch einen medizinischen Notfall im Rückstau der gesperrten A1.