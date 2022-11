Bei Reinsfeld : Zwei Autos kollidieren: Vier Verletzte durch Unfall auf der A1 (Fotos/Video)

Foto: Agentur SIKO 12 Bilder Unfall zwischen zwei Autos auf der A1 bei Reinsfeld

Reinsfeld Bei Reinsfeld hat sich am Freitagabend in der Nähe der Raststätte Hochwald-West ein Unfall ereignet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Saarbrücken.

Am Freitagabend, 11. November, wurden auf der A1 aus bisher unbekannter Ursache zwei Autos in einen Unfall verwickelt.