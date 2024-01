Mehre Verkehrsunfälle wegen plötzlich auftretender Eisglätte Auto in Stauende gekracht: Fahrzeug fängt Feuer

Weil sich der Verkehr staute, kam es am Stauende gegen 9.45 Uhr zu einem Folgeunfall. Wegen der Glätte der Fahrbahn ist ein Auto in ein anders Fahrzeug gekracht, das vordere Auto fing sofort Feuer, der Motorraum stand im Vollbrand. Die Fahrerin konnte sich glücklicherweise schnell genug aus dem Auto befreien und in Sicherheit bringen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht.