Zwischen Hasborn und Wittlich Zwei Unfälle auf der A1: Erst wird Mann aus LKW geschleudert, dann überschlägt sich ein Auto

Ein geplatzter Reifen an einem historischen LKW sorgte am Donnerstagmittag für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 1 zwischen Hasborn und Wittlich. Der LKW-Fahrer war gegen 11.25 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Gefällestück am Hasborner Berg in Fahrtrichtung Wittlich zu einem Oldtimer-Treffen unterwegs, als in einer Rechtskurve sein linker vorderer Reifen platzte und er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.