Auf LKW aufgefahren A1 zwischen Wittlich und Trier: Auto brennt komplett aus

Update | Salmtal · Großeinsatz am Mittwochmorgen: Kurz hinter der Anschlussstelle Salmtal in Fahrtrichtung Trier gab es einen schweren Unfall. Was bisher bekannt ist.

17.07.2024 , 10:47 Uhr

18 Bilder Unfall auf der A1: Auto und LKW brennen zwischen Wittlich und Trier 18 Bilder Foto: TV/Florian Blaes

Von Christian Moeris und Florian Blaes