Autobahndreieck Vulkaneifel Frau überschlägt sich mit Auto auf der A48 – lebensgefährlich verletzt

Eine 48-jährige Autofahrerin war mit ihren beiden Kinder auf der linken Spur unterwegs. Im Bereich einer Steigung beabsichtigte ein Wohnmobil ein anderes Fahrzeug zu überholen und scherte hierzu auf den linken Fahrstreifen aus. Die 48-Jährige lenkte ihr Auto nach rechts, um eine Kollision mit dem Wohnmobil zu vermeiden, und kam dabei von der Fahrbahn ab, wo sie sich im angrenzenden Böschungsbereich überschlug und letztendlich im Bereich des Standstreifens auf dem Dach liegen blieb.

Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und per Rettungshubschrauber in das Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht. Die beiden Kinder, neun und zehn Jahre alt, wurden leicht verletzt in das Krankenhaus nach Wittlich gebracht.