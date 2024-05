Zeugen gesucht Unfall auf der A60: LKW kollidiert mit Schutzplanke

Am Samstag, 25. Mai, kam es auf der Bundesautobahn 60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Waxweiler in Fahrtrichtung Waxweiler/Bitburg zu einem Verkehrsunfall, beim dem ein LKW mit der rechtsseitigen Schutzplanke kollidierte. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an der Schutzplanke sowie an dem LKW.