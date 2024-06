Grenzkontrolle zur EM Rumänische Ultra-Gruppierung: 39-Jähriger darf nicht nach Deutschland einreisen

Die Bundespolizisten kontrollierten nach Einreise aus Belgien um kurz nach Mitternacht (25. Juni) ein Auto, in dem zwei Männer saßen.Der 35-jährige Fahrer und der 39-jährige Beifahrer wiesen sich mit rumänischen Identitätsdokumenten aus. Daneben zeigten sie elektronische Fußball-Tickets für das Spiel Slowakei gegen Rumänien am 26. Juni 2024 in Frankfurt/Main vor.