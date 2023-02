Ermittlungen laufen : Eifel: Autofahrer findet Toten am A 60-Grenzübergang

Foto: Fritz-Peter Linden

Steinebrück Auf dem Autobahn-Parkplatz am Grenzübergang zwischen Belgien und Deutschland ist am Donnerstag ein toter Mensch in seinem Auto entdeckt worden. Was bisher dazu bekannt ist.

Leichenfund auf dem Autobahn-Parkplatz an der A 60: Um 12 Uhr am Donnerstag sei die Meldung bei der Polizei eingegangen, bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung Uwe Konz, Pressesprecher des Präsidiums Trier.

Der Mann sei „leblos in seinem Fahrzeug gefunden worden“, von einem anderen Autofahrer, auf der deutschen Seite des Grenzübergangs.