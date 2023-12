Teil der Straße war gesperrt Auto überschlägt sich auf der A60 vor dem Kreuz Wittlich-West

Da man zunächst vom Schlimmsten ausging, wurde die Feuerwehr alarmiert. Doch glücklicherweise konnte der Verletzte ohne schweres Gerät befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Person wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die rechte Fahrspur gesperrt. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich, das DRK Speicher und Wittlich mit Notarzt sowie die Feuerwehr Salmtal.