Zeugen gesucht : Dreiste Diebe saugen LKW-Tank auf Rastplatz leer

Bickendorf Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag 560 Liter Diesel aus dem Tank eines LKW auf dem Rastplatz Nimstal-Ost auf der A60 abgezapft. Der Fahrer schlief währenddessen in der Kabine.

Geweckt wurde der Fahrer durch den Diebstahl des Diesels nicht. Erst als er am Samstagmorgen den LKW starten wollte, bemerkte er das Fehlen des Treibstoffs.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum auf dem Rastplatz beziehungsweise der A60 Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.