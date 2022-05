Prüm/Waxweiler : Teilstück der A 60 wird Sonntag komplett gesperrt

Die A 60 wird am Sonntag teilweise gesperrt. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Fritz-Peter Linden

Prüm/Waxweiler (red) Die Niederlassung West der Autobahn GmbH lässt am Sonntag, 15. Mai, in der Zeit von 4 Uhr morgens bis 21 Uhr dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten im Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen (AS) Prüm und Waxweiler in Fahrtrichtung Wittlich ausführen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen der Bauarbeiten würden auf einer Länge von etwa zehn Kilometern Fahrbahnschäden beseitigt.

Um die Bauarbeiten durchführen zu können, werde der vorgenannte Streckenabschnitt komplett gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn würden an der Anschlussstelle Prüm abgeleitet und folgten dann der ausgeschilderten Umleitungsstrecke (U 6) zur Anschlusstelle Waxweiler.

Da die Umleitung durch mehrere beengte Ortsdurchfahrten führe, werde die Maßnahme an einem Sonntag vorgenommen, da sonntags das Lkw-Fahrverbot greife, um die Belastungen für die Anwohner so weit wie möglich zu minimieren.