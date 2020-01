Unfall : A60 zwischen Wittlich und Landscheid in Fahrtrichtung Bitburg gesperrt

A60 zwischen Wittlich und Landscheid in Fahrtrichtung Bitburg gesperrt

Wittlich/Bitburg Ein Lastwagen und zwei Autos sind auf der Autobahn A60 verunglückt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mensch verletzt.

(cmo) Eine Person ist nach Angaben von Heiko Ensch, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, bei einem Unfall auf der A60 zwischen Wittlich und Landscheid am frühen Montagabend verletzt worden. Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Bitburg komplett gesperrt. Nach Angaben der Feuwehr sind ein Lastwagen und zwei Autos in den Unfall verwickelt. Die Feuerwehr beseitigt derzeit auslaufende Betriebsstoffe. Die Sperrung soll nach Angaben der Feuerwehr im Laufe des Abends aufgehoben werden.