Blaulicht : A602: Falschfahrerin hält Polizei auf Trab

A602//Trier/Kenn/Schweich Mehrere Notrufe sind in der Nacht bei der Polizei eingegangen: Auf der A602 zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und Kenn sei ein Falschfahrer unterwegs. Was dann passierte.

Es war 0.48 Uhr als die Notrufleitung bei der Polizei klingelte: Auf der A602 zwischen dem Dreieck Moseltal und Kenn fahre ein Auto in die falsche Richtung, meldeten gleich mehrere Anrufer. Wie die Polizei mitteilt, habe das Auto dann gewendet, nachdem es einen anderen Autofahrer gefährdet hatte.

Der betroffene Fahrer konnte dem Auto folgen, das nun in die richtige Richtung fuhr, und verständigte die Polizei. In Schweich konnten die Beamten den Wagen schließlich anhalten und kontrollieren. Am Steuer saß eine 56-jährige Frau. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.