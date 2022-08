Crash am Dienstagabend : Vollsperrung der A64 bei Trier: Auto überschlägt sich nach Unfall mehrfach (Fotos)

Crash am Dienstagabend

Trier Weil ein Autofahrer ein Fahrzeug auf der A64 übersehen hat, ist es dort am Dienstagabend zu einem heftigen Unfall gekommen. Die Strecke blieb für rund eine Stunde gesperrt. Was dort passiert ist.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag, 23. August, gegen 22.30 Uhr auf der A64 in Fahrtrichtung Hermeskeil ereignet. Kurz hinter der Anschlussstelle Trier / B51 fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Auto von Bitburg kommend auf die A64 auf und übersah kurz danach eine vor ihm fahrende 43-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers streifte der Unfallverursacher das Auto der 43-Jährigen. Das Fahrzeug der 43-jährigen geriet ins Schleudern, stieß gegen die rechte Schutzplanke und überschlug sich mehrfach. Die 43-Jährige wurde verletzt in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Der 39-jährige Mann blieb unverletzt.