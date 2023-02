Blaulicht : Luxemburger rast mit 211 Sachen über die Sauertalbrücke

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Langsur 330 geblitzte Autos innerhalb von nur fünf Stunden. Auf der Sauertalbrücke an der A64 kurz vor der luxemburgischen Grenze wird offenbar gerast, was das Zeug hält. Und in einem Fall war ein Autofahrer so schnell unterwegs, dass er nicht nur mit einem Bußgeld von 700 Euro rechnen muss.

Es dauerte keine ganze Minute, als den Beamten am Freitagnachmittag bei einer Blitzer-Kontrolle vor der Sauertalbrücke an der A64 der erste Raser ins Netz ging. 100 Kilometer pro Stunde sind auf der Brücke erlaubt. 330 Fahrer haben es innerhalb der fünfstündigen Kontrolle geschafft, diesen Wert zu überschreiten. Das entspricht mehr als einem Geblitzten pro Minute.

Unter den Anzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen sticht eine besonders heraus: Ein luxemburgischer Skoda war mit Formel-1-reifen 211 Kilometern pro Stunde unterwegs - mehr als dem doppelten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Den Fahrer erwartet nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.