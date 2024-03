Auf der A64 von Luxemburg nach Trier Konflikt artet aus: Autofahrer rammt absichtlich anderen Wagen

Ein Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist am Freitag, 1. März, auf der A64 ausgeartet. Die Männer waren am Nachmittag gegen 16.30 Uhr jeweils mit ihrem PKW auf der Autobahn von Luxemburg kommend Richtung Trier unterwegs. Nachdem es vermutlich zunächst zu einem Konflikt in Form einer Nötigung durch einen der Autofahrer gekommen sein dürfte, ist dieser daraufhin eskaliert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat einer der beiden Verkehrsteilnehmer vermutlich absichtlich den anderen seitlich gerammt. In der Folge hätte dieser nach eigenen Angaben fast einen Unfall gebaut.