Blaulicht : Zu groß und viel zu schwer: Polizei zieht Holzlaster auf der A64 aus dem Verkehr

A64 Der Laster war auf der A64 mit Industrieholz auf dem Weg nach Luxemburg. Doch bevor er weiterfahren darf, muss er nun erstmal in die Werkstatt. Was die Polizisten noch beanstandet haben.

Am Donnerstagmittag stoppten Beamte der Autobahnpolizei Schweich auf der A64 einen Holztransport auf dem Weg nach Luxemburg. Der mit Industrieholz beladene LKW war den Beamten aufgefallen, weil er völlig überladen war.

An manchen Stellen ragte die Ladung extrem über die Ladefläche hinaus. Zusammen mit der Schwerlastgruppe der Polizei Wittlich vermaßen die Polizisten den Sattelanhänger, der über 2,90 Meter breit war, obwohl nur 2,55 Meter zulässig waren.

Holzlaster darf nicht weiterfahren

Auch auf der Waage beeindruckte das Fahrzeug: Knapp 47 Tonnen wurden gemessen. Dazu stellten die Polizisten technische Mängel am Anhänger fest. So konnte es nicht weitergehen.

Der Laster darf nun nicht weiterfahren. Erst in den kommenden Tagen soll seine Ladung von anderen Lastern aufgenommen und an ihr Ziel gebracht werden. Erst dann kann der Auflieger in die Werkstatt.