Spieß umgedreht Betrugsmasche Schockanruf: 68-Jähriger spielt mit und lotst Betrüger direkt in die Arme der Polizei

Am Donnerstag (28. März) bekam ein 68-Jähriger auch Aach gegen 11.30 Uhr den Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, erklärte diese ihm am Telefon. Um die drohende Untersuchungshaft abzuwenden, müsse er eine Kaution zahlen. Wie die Polizei mitteilte, erkannte der Mann die Betrugsmasche "Schockanruf/falsche Polizeibeamtin" sofort und blieb am Telefon, während seine Frau in der Zwischenzeit die "richtige" Polizei informierte.