Spieß umgedreht 68-Jähriger führt Betrüger in die Arme der Polizei – Ein Detail bleibt geheim

Wie die Polizei in einer entsprechenden Pressemitteilung schreibt, sei dieser Fahndungserfolg ausschließlich auf das umsichtige und couragierte Handeln des 68-Jährigen zurückzuführen. Doch was teilte der Senior den Betrügern mit, damit die in der Leitung blieben? Dazu will die Polizei keine genauen Angaben machen. „Wenn Sie den versuchten Betrug erkennen, sollten Sie am besten auflegen“, rät die Pressestelle. Wer allerdings so couragiert vorgehen will wie der ältere Mann, solle „die Polizei anrufen und sich mit den Behörden absprechen. Die Vorgehensweise kann sich von Fall zu Fall unterscheiden.“