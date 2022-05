Unfall in Aach : Auto hebt ab und kollidiert in vier Meter Höhe mit einem Baum

Aach Noch ist nicht klar, warum es zu diesem Unfall gekommen ist. Die Polizei konnte aber mitteilen, was sich in Aach ereignet hat. Es klingt wie eine Szene aus einem schlechten Actionfilm.

Am Montag, den 2. Mai ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Talstraße in Aach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem VW die Talstraße in Richtung B 51. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Straße ab, nutzte einen Erdhügel als Sprungschanze und kollidierte in etwa vier Meter Höhe mit einem Baum. Dahinter landete der PKW auf dem Dach.