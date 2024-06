Bei Trier Traktor reißt Stromleitung ab und flüchtet

Am Donnerstag, den 27. Juni kam es am Nachmittag gegen 14.40 Uhr in der Neweler Straße in Aach zu einem Unfall. Dabei fuhr ein Traktor gegen ein auf circa fünf Meter Höhe hängendes Stromkabel und durchtrennte dieses. Die Fahrerin oder der Fahrer des Traktors floh anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.