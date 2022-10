Randale vor Regionalligaspiel : Augenzeugen: Aalener Gewalttäter griffen Fans von Eintracht Trier an (Update)

Aalen/Trier Vor dem Spiel von Eintracht Trier gegen den VfR Aalen gab es Auseinandersetzungen. Augenzeugen sagen, dass die Trierer Anhänger angegriffen worden sind.

Was war vermutlich geschehen? Gegen 10.15 Uhr treffen sich die Trierer Fans im Kornstadl an der Storchenstraße. Die Fans trinken friedlich ein Bier. Die etwa 100 Personen verteilen sich im Innenraum der Gaststätte und warten auch draußen auf den Anpfiff. „Alles ist friedlich“, sagt ein Augenzeuge. Es gibt weitere Augenzeugen, die das bestätigen. Die Situation eskalierte nur 15 Minuten später. Erneut sehen neutrale Augenzeugen die Situation. Vermummte VfR-Aalen-Fans – „die trugen Sturmmasken“ – stürmen den Platz. Ab dann eskaliert die Situation. Es wird handgreiflich. Stühle fliegen. Um 10.40 Uhr wird die Polizei angerufen. Die rückt sofort in Mannschaftsstärke an. „Fünf Minuten später ist die Polizei vor Ort und beruhigt die Lage“, sagte ein Augenzeuge. Aber: Zuvor gab es handfeste Auseinandersetzungen. Eine Scheibe ist gesplittert. Ein Tisch und mehrere Außenstühle zerstört. Schwerverletzt scheint niemand zu sein. Die Situation blieb trotz der Polizeipräsenz extrem angespannt. Die Eintracht Trier Fans stand vor dem Kornstadl. Als die örtliche Presse Aufnahmen machte, wurde sie bedroht. Die Polizei bat die Pressevertreter, umgehend das Areal zu verlassen, weil deren Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.