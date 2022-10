Fußballspiel : Gewaltbereite Trierer Fans in Aalen: Polizei im Großeinsatz

Aalen/Trier In Aalen ist es am Samstagnachmittag vor dem Spiel des VfR Aalen gegen Eintracht Trier zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Einige gewaltbereite Fans aus Trier wurden nach einem Medienbericht von Beamten festgehalten.

Vor dem Fußballspiel Aalen gegen Eintracht Trier am Nachmittag war die Stimmung am Samstagmittag in Aalen aufgeheizt. Wie die Schwäbische Post auf ihrer Internetseite berichtet, kam es kurz nach 12 Uhr zu einem Polizeieinsatz, bei dem mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden. Einige Fans aus Trier, die als gewaltbereit gelten, würden im Bereich Storchenstraße/westlicher Stadtgraben festgehalten. Die Situation war so gereizt, dass Medienvertretern sowohl von einem Fan als auch von der Polizei geraten wurde, das Gebiet sicherheitshalber zu verlassen. „Die haben euch auf dem Radar. Ich würde sofort gehen“, äußerte sich eine mitgereiste Person aus Trier gegenüber der Presse. Die Fans sollten später unter Polizeibegleitung den Weg ins Stadion antreten. Um 14 Uhr war Anpfiff.