Entschärfung : Ab 17 Uhr müssen alle raus aus dem Gefahrenbereich

Mehr als 75 Jahre lang schlummerte die Fliegerbombe unerkannt auf einer Fläche in der Nähe des Mattheiser Weihers. Am Mittwochabend soll sich unschädlich gemacht werden. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Wenn alles klappt, können die 2700 Bewohner aus den Stadtteilen Heiligkreuz und Feyen-Weismark am Mittwochabend gegen 21 Uhr alle wieder zu Hause sein. Neben der Entschärfung des Blindgängers stellt die Corona-Pandemie die Verantwortlichen vor Herausforderungen.

Der Zeitplan steht. Nun muss noch der Zünder am Blindgänger mitspielen, der am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf einem Privatgrundstück in Trier-Heiligkreuz gefunden worden ist. Thomas Schmitt, Dezernent für Sicherheit und Ordnung der Stadt Trier, hat die Planungen für die Entschärfung vorgestellt, die am Mittwochabend über die Bühne gehen soll.