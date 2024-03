A1 Abfahrt Salmtal Voller Weintransporter drohte umzukippen – Bergung dauerte Stunden (Fotos)

Ein Weintransporter ist am Dienstag in der Abfahrt Salmtal in Richtung Kreuz Wittlich von der Straße abgekommen. Was die Bergung so kompliziert gemacht hat.

19.03.2024 , 19:43 Uhr

14 Bilder A1 Abfahrt Salmtal: Weintransporter droht umzukippen 14 Bilder Foto: TV/Steil-TV

Von Wolfgang Steil