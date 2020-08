Feuerwehr : Abgeernteter Acker bei Kleinich geht in Flammen auf

Foto: Polizeiinspektion Morbach

Kleinich Im Hunsrück ist am Freitagnachmittag, 7. August, ein abgeerntetes Feld in Brand geraten. Bei diesem Flächenbrand bei Kleinich im Ortsteil Götzeroth (VG Bernkastel-Kues) gingen nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr zweieinhalb Hektar in Flammen auf.