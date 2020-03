Polizei : Abgehauen und alkoholisiert: Polizei liest drei Mädchen in der Trierer Simeonstraße auf

Foto: Polizei Bitburg

Trier Mehrere Mädchen pöbeln am Freitag Nachmittag gegen 17 Uhr auf der Simeonstraße, also mitten in der Trierer Innenstadt herum. Als diese Mitteilung die Polizei Trier erreicht, rücken die Beamten aus.

Als die erste Streife eintrifft und versucht, die drei Mädchen zu befragen, laufen diese weg.

Doch in Höhe der Porta Nigra werden sie von den Beamten gestoppt. Bei der Befragung verhalten sich die Drei allerdings äußerst unkooperativ und so aggressiv, dass die Polizeibeamten sie fixieren müssen. Nachdem ihre Personalien überprüft wurden, stellt die Polizei fest, dass alle als abgängig und zur Ingewahrsamnahme von einer in der Region ansässigen Jugendhilfeeinrichtung gemeldet sind.

Alle drei Mädchen sind erheblich alkoholisiert. Daher sind zwei der Mädchen zu einer weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

