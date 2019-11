Blaulicht : Abgerissene Tafel: Zeugen gesucht

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag, 22. November, eine in 2,50 Meter Höhe angebrachte Werbetafel einer Druckerei in der Wittlicher Feldstraße aus der Wand gerissen.

