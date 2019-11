Polizei : Achtjähriger gesteht Brände

Bullay In den vergangenen Monaten kam es mehrfach zu Bränden in zwei Kapellen in Bullay. Hierbei wurde Inventar angezündet, wodurch teilweise auch Gebäudeschaden entstand.

