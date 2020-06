Blaulicht : Achtjähriger in Waldrach bei Unfall verletzt

Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Waldrach Ein achtjähriger Junge ist am Montag gegen 12.20 Uhr in der Trierer Straße in Waldrach bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Junge in Höhe der Bushaltestelle Weinbergsweg unvermittelt über die Fahrbahn gelaufen. Dabei prallte er gegen einen in Richtung Kasel fahrenden PKW. Der Junge wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.