Ein Achtjähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 60 bei Spangdahlem ums Leben gekommen. Das Auto, in dem er mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder saß, sei am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht gegen eine Leitplanke geprallt und habe sich mehrfach überschlagen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. red/dpa