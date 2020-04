Blaulicht : Achtjähriges Kind bei Unfall in Wittlich verletzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Unfall in der Wittlicher Schlossstraße: Am Dienstag, 21. April, gegen 17:30 Uhr, wurde ein achtjähriges Kind durch ein ausparkendes Fahrzeug verletzt. Das teilt die Polizei am Abend mit.

Die Fahrerin eines Opel Zafira parkte ihren PKW neben der Postfiliale in der Schlossstraße in Wittlich. In dem Fahrzeug befanden sich drei Kinder im Alter zwischen anderthalb und zehn Jahren. Vor dem Opel parkte ein weiteres Fahrzeug mit heller Lackierung. A

ls dieses zum Ausparken zurücksetzte, um nach vorne wegzufahren, stößt es gegen den Opel Zafira. Durch den Zusammenstoß wurde die im Fahrzeug sitzende achtjährige Tochter der Fahrerin verletzt.