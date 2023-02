Polizei warnt : Achtung! Einbruchserie an der Mosel - Wer die Täter sind und wie sich Bewohner schützen können

Warnung vor Einbrechern an der Mosel: Laut Polizei sollen die dreisten Diebe junge Täter sein, die nach einer bestimmten Art und Weise vorgehen, bevor sie in die Häuser einbrechen. Bisher erbeuteten sie wohl in zahlreichen Fällen Schmuck und Bargeld.

In den vergangenen Wochen gab es laut Polizei zahlreiche Einbrüche im deutsch-luxemburgischen Grenzland, entlang der Mosel sowie im Grenzbereich zum Saarland. Die Polizei spricht hier von einer Einbruchserie.

Einbruchserie an der Mosel: Junge Diebe stehlen Schmuck und Bargeld

Die Ermittlungen bis zum jetzigen Zeitpunkt ergaben, dass es sich bei den Tätern um junge Frauen und Männer, ggfls. sogar Jugendliche handeln könnte. Die noch unbekannten Täter bewegen sich in älteren Autos mit französischen Kennzeichen fort. Vor der Tat klingeln die jungen Frauen und Männer zu Tageszeiten zwischen 9 und 15 Uhr vehement an den Haustüren. Sofern niemand öffnet, begeben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich der Wohnanwesen, hebeln Fenster und Terrassentüren auf und steigen in die Häuser ein. In den vorangegangenen Taten wurden meist Schmuck, Bargeld und sogar Alltagsgegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt in Hinblick auf die vergangenen Taten. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegengenommen. Insbesondere fragt die Polizei, ob Zeugen möglicherweise Hinweise zu besagten ausländischen Fahrzeugen oder verdächtigen Personen geben können.

So schützen sich Bewohner vor Einbrüchen

Zum Schutz vor Einbrüchen rät die Polizei: Schließen Sie grundsätzlich alle Fenster und Türen, wenn Sie Ihr Haus verlassen. Gekippte Fenster bieten einen guten Tatanreiz für mögliche Einbrecher. Seien Sie auch in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam und scheuen Sie sich nicht, verdächtige Fahrzeuge und Personen Ihrer örtlich zuständigen Polizei zu melden. Wer langfristig etwas für die Sicherheit seines Hauses oder der Wohnung machen möchte, sollte sich hinsichtlich einer Alarm- oder besonderen mechanischen Sicherung für Fenster und Türen fachlich beraten lassen.